Deutscher stürzte mit E-Bike 50 Meter in Wald ab

Im Krankenhaus endete eine Tour mit dem E-Bike für einen Deutschen (68) in Thiersee im Tiroler Bezirk Kufstein am Mittwoch. Nachdem er sich verirrt hatte und über ein steiles Waldstück zu einem darunter befindlichen Weg absteigen wollte, kam er zu Sturz. Nach 50 Metern landete der Mann in einem Bachbett. Rettungskräfte eilten zu Hilfe.