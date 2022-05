NBA-Play-offs: Heat und Suns vor Halbfinal-Einzug

Die Phoenix Suns haben den Weg zum Aufstieg ins Halbfinale der NBA-Play-offs frei gemacht. Das topgereihte Team der Western Conference setzte sich im fünften Duell der Serie gegen die Dallas Mavericks am Dienstag (Ortszeit) deutlich 110:80 durch. Die Suns liegen im „best of seven“ nun 3:2 voran. Miami Heat stellte im Osten dank eines 120:85 gegen die Philadelphia 76ers ebenfalls auf 3:2. Die nächsten Spiele finden am Donnerstag wieder in Dallas bzw. Philadelphia statt.