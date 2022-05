Golden State vor Einzug ins Play-off-Halbfinale

Die Golden State Warriors stehen vor dem Einzug ins Halbfinale des NBA-Play-offs. Der sechsfache Champion gewann am Montag (Ortszeit) 101:98 gegen die Memphis Grizzlies, die ohne ihren am Knie verletzten Starspieler Ja Morant antreten mussten, und führen in der „best of seven“-Serie mit 3:1. Mit einem weiteren Erfolg können die Warriors am Mittwoch in Memphis ins Finale der Western Conference einziehen.