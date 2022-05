Finalstadion der Europameisterschaft bekannt

Matches in einer Gruppe werden nur in zwei unterschiedlichen Regionen stattfinden, um Reisestrapazen für Spieler und Fans klein zu halten. „Es ist ein wichtiges Zeichen, dass der Spielplan erstmals auch vom Gedanken der Nachhaltigkeit entscheidend geprägt ist“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Die Viertelfinal-Spiele gehen in Hamburg und Stuttgart (jeweils 5. Juli) sowie Berlin und Düsseldorf (jeweils 6. Juli) über die Bühne. Die Finalisten werden am 9. Juli in München und am 10. Juli in Dortmund (10. Juli) ermittelt.