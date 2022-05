Geschützte Schwalbennester an Schule entfernt

Große Aufregung herrscht in Piringsdorf im Burgenland: Bei Malerarbeiten wurden von der Fassade der Volksschule sechs Schwalbennester entfernt, und das just zu Beginn der Brutzeit. Laut Naturschutzbund ist es aber streng verboten, Bauten zu zerstören - egal, zu welcher Jahreszeit. Die Gemeinde will nun künstliche Nester anbringen.