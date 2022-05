Grazer steigen immer seltener ins Auto

So niedrig wie zuletzt vor 40 Jahren ist der Anteil des motorisierten Verkehrs: Nur 33 Prozent der rund 900.000 Wege, die die Grazer Bevölkerung täglich zurücklegt, finden am Steuer eines Pkw statt. Die Anzahl der Wege, die zu Fuß (21 %) oder am Fahrrad (20 %) zurückgelegt werden, steigt hingegen konsequent an. Die Zahl der Öffi-Fahrten wiederum hat im Vergleich zu 2018 abgenommen: „Das liegt an Covid“, erklärt Verkehrsplaner Gerald Röschel, der für die Studie 3311 Grazer befragt hat.