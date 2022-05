Diebe stehlen Bergeschere im Wert von 24.000 Euro

Gezielte Aktion vermutet

Gestohlen wurde nämlich ein hydraulische Rettungsgerät samt Spreizer. „Laut ersten Ermittlungen dürfte es sich um eine gezielte und geplante Aktion gehandelt haben, da es die Täter nur auf dieses Gerät abgesehen hatten. Neben den entstandenen Schäden am Feuerwehrhaus wird die Wiederbeschaffung des Einsatzgerätes an die 24.000 Euro betragen. Ob und wie der entstandene Schaden beglichen werden kann ist noch ungewiss“, schreiben die Utzenaicher auf Facebook



Sollte jemand in den letzten Tagen zufällig etwas beobachtet haben, so bitten wir um Meldung an die Polizei Aurolzmünster 059133 4242100 oder auch gerne direkt an uns.