Verdacht auf Giftköder im Garten: Hund notversorgt

Ein Tierquäler dürfte gerade in Gnas/Ebersdorf am Werk sein. Dort wurde nämlich ein Hund mit massiven Vergiftungserscheinungen in die Tierklinik gebracht. Die 20 Monate alte Harzer-Fuchs-Hündin hatte den Giftköder wahrscheinlich bereits in der Nacht auf Sonntag aufgenommen, als sie ihre Besitzer kurz aus dem Haus in den eingezäunten Garten ließen.