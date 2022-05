ÖBB: Keine Reservierung für Kinder unter 6 Jahren

Bis 6 Jahre: Kein Anspruch auf eigenen Sitzplatz

Laut ÖBB reisen Kleinkinder bis sechs Jahre in Österreich und Deutschland kostenlos, dabei bestehe kein Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz. Man bedaure den Ärger, arbeite laufend an Verbesserungen des Ticketshops und habe zusätzliche Hinweise im Buchungsprozess bereits in Planung. Den Leser ließ man übrigens wissen, dass man die Möglichkeit biete, fixe Sitzplätze für Kleinkinder zu buchen. Man könne bei Buchung ein Alter ab sechs Jahren eingeben.