Nick Jonas: Tochter war 100 Tage auf Baby-Intensiv

Am 15. Jänner wurde die erste Tochter des Promipaares in San Diegeo von einer Leihmutter geboren. Was bis jetzt niemand wusste, ist, dass das Kind danach auf die Intensivstation musste. Eine unvorstellbare Sorge für die Eltern. Wie Joe Jonas jetzt auf seinem Instagram-Account beschreibt, seien die letzten Monate eine „Achterbahnfahrt“ gewesen.