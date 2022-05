„Alte Grundfertigkeiten gehen leider verloren“

Und so ziehen ausländische Scherkolonnen (vorwiegend Deutsche und Briten) zu gewissen Zeiten durch Tirol. Sie geben die Tage vor, in denen sie in einer Region sind, die Bauern müssen sich danach richten. Winzige Herden an abgelegenen Orten zahlen sich für die Profis fast nicht aus. „Schade, dass die Grundfertigkeiten der Landwirtschaft verloren gehen“, befindet Fitsch, der seit 38 Jahren im Amt ist und den Zeitenwandel damit hautnah erlebte.