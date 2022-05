Keine Schafscherer: Jetzt muss Flachländerin ran

„Scher-Legende“ in Bar in Alpbach kennengelernt

Wie Elvie als Amsterdamer Stadtkind dazu kam? Mit dem Studium des Mode-Marketings und nach einem Job bei einem New Yorker Konzertveranstalter? Es begann mit einem Winter als Snowboardlehrerin in Alpbach – mit dem Gedanken: „Wie können Leute nur auf Dauer hier leben?“ Doch unmerklich folgte eine Wandlung – „und nach dem dritten Winter habe ich vor dem Heimfahren geweint“.