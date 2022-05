Mariupol: Kämpfer im Stahlwerk senden Hilferuf

Ukrainischen Regierungsangaben zufolge waren zuvor die letzten Zivilisten aus dem Stahlwerk Asowstal in der Hafenstadt in Sicherheit gebracht worden. „Dieser Teil der humanitären Operation in Mariupol ist abgeschlossen“, schrieb die ukrainische Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Samstag im Nachrichtendienst Telegram. Ob unter den verbliebenen Männern noch Zivilisten sind, ließ sie zunächst offen.