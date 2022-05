Asow-Stahlwerk: Bereits 100 Zivilisten befreit

„Wir werden sie morgen in Saporischschja treffen“, versprach der Staatschef. Ein Konvoi zur Rettung der Zivilisten war UNO-Sprecher Jens Laerke zufolge am Freitag gestartet und hatte am Samstag in der Früh die von den russischen Truppen eingekesselte Hafenstadt Mariupol erreicht. Nähere Angaben zu der Evakuierungsaktion könnten aus Sicherheitsgründen nicht gemacht werden.