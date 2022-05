Hanshaw-Treffer bei Sieg von Eintracht-Frauenteam

Eintracht Frankfurt hat auch dank Verena Hanshaw die Chance auf den dritten Tabellenrang in der deutschen Frauen-Bundesliga gewahrt. Die ÖFB-Teamspielerin sorgte am Samstag beim 2:0-Erfolg bei Turbine Potsdam in der 80. Minute mit ihrem zweiten Saisontor für den Endstand.