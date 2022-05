Bei Buslinien mit „Radtramper“ wird Bremse gezogen

Obwohl sie noch in Touristen-Foldern stehen, werden heuer zwei „Radtramper“-Linien – also Busse mit Fahrrad-Anhängern – in der Wachau sowie im Waldviertel eingestellt. Der Verkehrsverbund Ostregion (VOR) spricht von schlechter Auslastung. Diese wäre aber vorsätzlich herbeigeführt worden, hagelt es Kritik.