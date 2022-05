Zweifacher Vater wird Priester: Was ihn bewegt

Johannes Seidel (57) besucht das Priesterseminar in Innsbruck und macht gerade ein Praktikum in Osttirol. Als die Töchter des gebürtigen Deutschen aus dem Haus waren, wagte er den Schritt. Theologie hat er schon in jungen Jahren studiert. Jetzt will er Priester werden und spricht von der Freude, „an der Verlebendigung der Kirche mitwirken zu können“. Er spricht aber auch über die Wehmut, „nach der Weihe das Mittendrin-Sein in der Welt ein wenig aufgeben zu müssen.“