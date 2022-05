Das ist unser Hitrezept für den Song Contest

„Krone“: Ihr habt mich zum Pizzabacken eingeladen!

LUM!X: Ja, wir machen eine klassische Margherita Neapolitana aus saftigem Teig, mit frischen Tomaten, Mozzarella, Basilikum und einem Touch Olivenöl. Von den Zutaten hängt extrem viel ab. Dann 1,5 Minuten in den Ofen und heiß serviert.

Pia Maria: Ich liebe Kochen! Mich in der Küche auszutoben, keinem Rezept zu folgen, sondern das, wo ich das Gefühl hab, es passt zusammen, zu verbinden.

LUM!X: ... und dann landet Curry in der Tomatensauce. (lacht) Ich koche am liebsten Steak.