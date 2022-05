Hans Wenzl bestieg seinen 10. Achttausender

Die Annapurna zählt zu den gefährlichsten der weltweit 14 Achttausendern, weil vor allem im Mittelteil zwischen Lager 2 und 3 immer wieder Lawinen abgehen und Seracs einstürzen. Doch Hans hat all diese Herausforderungen gemeistert und sich dabei nur auf sich selbst verlassen. Am Gipfeltag hatte sich Hans mit dem Italiener Giampaolo Corona und dem Schweden Tim Bogdanov, die ebenfalls ohne Sherpa-Unterstützung und ohne künstlichen Sauerstoff alleine am Berg unterwegs waren, zu einem Team zusammengeschlossen. Die drei Bergsteiger waren mit aber mit unterschiedlichem Tempo unterwegs und so erreichen die beiden nach Hans den Gipfel, mussten jedoch im Abstieg per Hubschrauber aus großer Höhe gerettet werden, nachdem ein Schneesturm aufgezogen war.