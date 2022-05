Riesentorlauf-Aufsteiger setzt auf neues Material

Der Vorarlberger Patrick Feurstein war in der abgelaufenen Weltcupsaison einer der Aufsteiger im ÖSV-Team. Der 25-Jährige hatte sich mit Rang vier beim Riesentorlauf-Klassiker von Alta Badia ins Rampenlicht katapultiert. In der kommenden Saison will der Mellauer die nächsten Schritte machen und dafür setzt er auf neues Material.