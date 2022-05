Polizei schnappte zahlreiche Verkehrsrowdys

Auch am Dienstag hatten die Beamten mit Verkehrssündern alle Hände voll zu tun. Schon am Vormittag war ein 50-jähriger Autolenker aus Kitzbühel auf der Pinzgauer Bundesstraße mit 2,1 Promille unterwegs, am Nachmittag hielt die Autobahnpolizei auf der A1 Richtung Wien einen 23-jährigen Pakistain auf. Er hatte Probleme, mit seinem Auto die Spur zu halten. Ein durchgeführter Drogentest schlug auf THC an. Beide Lenker mussten ihren Führerschein abgeben und werden angezeigt.