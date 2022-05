TFV-Boss nach Wacker-Gipfel: „Schade um die Zeit“

Damoklesschwert Konkurs

Am Donnerstag um 24 Uhr verstreicht die Frist für den Gang zum Ständig Neutralen Schiedsgericht bezüglich der Zweitliga-Zulassung. Ende nächster Woche steht der Konkurs im Raum. Radi will noch versuchen, zu retten, was zu retten ist. Wenn nicht die Profi-GmbH, dann zumindest den Verein (Amateure, Damen, Nachwuchs).