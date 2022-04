Protest abgelehnt: Wacker endgültig vor dem Aus

Die „Oan“ hatten am Mittwoch ihr „Entscheidungsspiel“. Wacker Innsbrucks Lizenz-Antrag wurde in erster Instanz abgelehnt, am Mittwoch wies der Senat 5 der Bundesliga den Protest ab. Damit sind die Schwarzgrünen ihren Profi-Status los. Ein Tiefschlag für den ganzen Tiroler Fußball.