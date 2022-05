Berufsfeuerwehr löschte Brand im 6. Obergeschoß

Hier der EInsatzbericht der Berufsfeuerwehr: Bei der Ankunft an der Einsatzstelle drang dichter Rauch aus einem Fenster im 6. OG, welches sich auf der Gebäuderückseite befand. Auf der Gebäudevorderseite wurde sofort mit einem Löschangriff über das Stiegenhaus unter schwerem Atemschutz begonnen. Ebenfalls unmittelbar nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle wurden die Drehleiter und ein weiteres Löschfahrzeug auf der Gebäuderückseite in Stellung gebracht, um dort mit einem zweiten Atemschutztrupp ein etwaiges Ausbreiten der Brandes auf den Dachbereich zu verhindern.