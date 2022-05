Beeinträchtigung, Benzinlache und Bleifuß

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle am Montagvormittag zogen Polizeibeamte einen 26-Jährigen in Eugendorf aus dem Verkehr. Er wirkte für die Polizisten beeinträchtigt - der Drogentest schlug auf Cannabis an. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein ab und untersagten ihm die Weiterfahrt.