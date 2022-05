Die Maibaum-Helden durften endlich wieder kraxeln

In Anif zeigte sich der Wettergott beim ersten Maibaumaufstellen nach der Corona-Zwangspause gnädig. Es blieb trocken, auch wenn sich die Sonne nicht wirklich zeigen wollten. Andere Gemeinden hatten weniger Wetterglück – starke Regenfälle inklusive. Mancherorts stellte man die Maibäume daher schon am Samstag auf. In St. Michael etwa ziert ein 32 Meter hoher Baum bereits seit dem letzten Apriltag den Marktplatz vor dem Gemeindeamt. Der Baum der Landjugend steht noch bis Mitte Juni. Dann schneiden ihn die Mitglieder um und versteigern den kunstvoll verzierten Stamm.