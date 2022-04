Als das Lehener Stadion aus allen Nähten platzte

Krankl mit vier Toren in elf Minuten

Herausragend in der Truppe von Teamchef Helmut Senekowitsch: Hans Krankl mit sechs Toren, zwischen der 9. und 20. Minute traf er viermal! Der Sechserpack des Goleadors ist bis heute historisch: Es ist nach wie vor der Torrekord eines ÖFB-Spielers in einer Partie.