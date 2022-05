Panzergrenadiere übten Verhalten bei Hinterhalt

Realitätsnahes Szenario

Ob in Vietnam in den 1970er-Jahren, in Afghanistan, dem Irak oder auch in Mali, wo das Bundesheer den Wiederaufbau und die Reorganisation des Sicherheitssektors unterstützt - die sogenannte „Asymmetrische Kriegsführung“ ist eine große Gefahr für reguläre Soldaten. Das bedeutet, dass zahlenmäßig unterlegene Terroristen oder Partisanen die Truppen aus dem Hinterhalt attackieren. Die aktuelle Übungsannahme war daher, dass sich ein Zug Grenadiere auf einem Marsch im Einsatzgebiet befindet. Ein Panzer wird von Angreifern kampfunfähig geschossen. Die Reaktion der Soldaten: Die übrigen Panzer beziehen eine sichere Position und geben den absitzenden Kameraden Feuerschutz. Die Grenadiere und die Besatzung des „angeschossenen“ Ulan ziehen sich in eine sichere Stellung zurück und nehmen den Kampf auf. Ein Szenario, das auch bei friedenssichernden Missionen im Ausland jederzeit eintreten kann - das Panzergrenadierbataillon 35 ist jedenfalls bestmöglich auf den Ernstfall vorbereitet.