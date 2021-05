Nach Rücktritten ist Tiroler Volkspartei zerrüttet

Laut Platter war die Regierungsumbildung bereits vor Wochen geplant, sein Unfall bei einer Skitour am 12. März machte diesem Plan aber einen Strich durch die Rechnung. Auch wenn Platter umgehend Nachfolger nennen konnte, berichten Insider, dass er durch die Rücktritte politisch massiv geschwächt wurde und die Stimmung in der Tiroler ÖVP miserabel sei. Zudem sei nicht auszuschließen, dass weitere Katzen aus dem Sack der schwarz-grünen Regierung springen. Wenngleich Platter eine am Mittwoch selbst rausließ: Er gab bekannt, bei der Landtagswahl 2023 erneut zu kandidieren. Da ist Platter dann 69 Jahre.