Landtagswahl in Tirol schon im kommenden Herbst?

Wann findet in Tirol die Landtagswahl statt? So wie laut Wahlrhythmus vorgesehen Anfang 2023 oder doch schon früher? Glaubt man Insidern, soll dieser Tage im Landhaus in Innsbruck eine Entscheidung gefallen sein. Und zwar in Richtung „doch schon früher“, also vorgezogene Wahlen im Herbst, konkret im September.