Betagter Lenker rammte Fußgängerin hinter Hecke

Ein 79-jähriger Einheimischer wollte am Freitag gegen 15.35 Uhr auf einem Parkplatz vor einem Lebensmittelgeschäft in der Spaunstraße in Linz einparken. Zur selben Zeit wartete eine 52-jährige Brasilianerin aus Linz auf Höhe der Parkplatz-Einfahrt auf einen Angehörigen. Dabei dürfte der Pensionist das Brems- und Gaspedal seines Wagens mit Automatik-Getriebe verwechselt haben. Er beschleunigte plötzlich das Fahrzeug, fuhr über einen Grünstreifen, touchierte einen auf der Spaunstraße abgestellten Pkw und fuhr dann im Bogen nach rechts weiter.