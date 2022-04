Neuer Glanz für das barocke Kulturzentrum

Sechs Millionen Euro hat die Umgestaltung und Renovierung des Kulturzentrums bei den Minoriten gekostet, jetzt erstrahlt der barocke Bau wieder in alter Pracht - mit vielen neuen Akzenten. Und so laden Minoriten-Konvent und die „Freunde von Mariahilf“ zur festlichen Eröffnung am 4. Mai um 17 Uhr in den Minoritensaal.