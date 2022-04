Deutsche Molkerei macht Gmundner Milch Avancen

Doch: Nun funkt das Milchwerk Jäger dazwischen. Die Privatmolkerei aus Deutschland hat gemeinsam mit der Gmundner Milch ein Käsewerk am Standort in Oberösterreich errichtet. Als Alternative zur geplanten Fusion bietet das Milchwerk Jäger nun eine Kapitalbeteiligung an, die die Eigenständigkeit der Gmundner Genossenschaft erhalten soll.