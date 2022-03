Wiens Krisenpflegeeltern sollen mehr Geld erhalten

Menschen, die in Wien Kinder in Krisenfällen vorübergehend bei sich aufnehmen, erhalten künftig mehr Geld. Auch wird das System flexibler, da die Betreuung eines weiteren Kindes nicht mehr verpflichtend sein wird. Das teilte Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Montag in einer Pressekonferenz mit. Die Reform sei nach einer Evaluierung der bestehenden Anstellungsmodelle erarbeitet worden, hieß es. Das Engagement in der Krisenpflege solle dadurch attraktiver werden.