Grundrecht auf Natur in der Verfassung verankern

Seen oft unzugänglich

Auch bei den rund 25.000 Seen werden immer mehr Ufer in Österreich für die Allgemeinheit unzugänglich. Denn diese wurden in der Vergangenheit mit Villen, Hotels und Zweitwohnsitzen zugebaut. „Oftmals haben nur die Besitzer und zahlende Gäste Zutritt zum Wasser. Viele der großen österreichischen Seen werden vermarktet und kommerzialisiert. Negativbeispiel hier: der Wörthersee. 82 Prozent seines Ufers sind bereits privat“, hieß es von der AK.