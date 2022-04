Tierische Therapeuten beim Samariterbund

Menschen an oberster Stelle

Etwas zeichnet die Häuser zusätzlich aus: Sie bekommen regelmäßig Besuch von tierischen Therapeuten. „Unsere Bewohner stehen an oberster Stelle. Wir sind für sie da. Sie sollen in ihrem neuen Zuhause ihr Leben genießen“, so Christine Ecker, operative Leitung Geschäftsbereich Pflege des Samariterbundes.