Arbeitslosenversicherung: Kocher kündigt Reform an

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat am Dienstag eine Reform der Arbeitslosenversicherung angekündigt. In welche Richtung es gehen wird, ließ Kocher bei einer Pressekonferenz allerdings noch offen: „Es gibt keine Festlegungen“, so der Minister. Er will demnächst dazu mehrere Erkundungsreisen ins Ausland machen, am 7. März soll eine Enquete mit Parlamentariern, Sozialpartnern und Experten aus dem In- und Ausland stattfinden. Noch im ersten Halbjahr 2022 will Kocher ein Konzept vorlegen.