Zwei Erzrivalen droht der Super-GAU

Die ideenlosen Harder hielten nur eine Viertelstunde in der ausverkauften Sporthalle Ost in Schwaz mit. Bis zur Halbzeit zogen die Tiroler auf 11:16 weg. Dann agierte Hard mit dem siebten Feldspieler. Doch der Rückraum - der insgesamt nur sieben Tore erzielte - leistete sich einen Totalausfall, warf die Bälle einfach weg. Schwaz netzte hingegen fünf Mal in Folge ein, das Desaster war perfekt. Jetzt geht es am Samstag (19 Uhr, Sporthalle am See) im Entscheidungsspiel für den Titelverteidiger um alles oder nichts.