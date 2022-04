European Publishing Award 22 für die „Krone“

Die Sprache der Zeichen verstehen

Die Infografiker der Krone-Designschmiede arbeiten in enger Absprache mit der Redaktion täglich daran, umfassende Fakten und Informationen rund um eine Geschichte zuerst zu sortieren, zu bewerten und dann in ein visuelles Erklärbild zu übersetzen. Möglichst klar und einfach. Grafische Illustration ist wie eine eigene Sprache zu verstehen. Wir übersetzen Worte und ihre Bedeutung in entsprechende Formen, Proportionen und Farben. Die semantische Bedeutung der Zeichensysteme kürzt kognitive Prozesse in der Wahrnehmung ab. Das Wesen der Geschichte wird unbewusst verstanden. So zeigen wir Geschwindigkeiten mit Symbolen der Dynamik, Mengen und Größen mit proportionierten Balken, Graphen und Torten.