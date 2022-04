Haarige Kunst aus dem Burgenland im Rampenlicht

Einfallsreichtum als Visitenkarte: Oft zeichnet sich die Burgenländerin in der Maske bei TV und Film verantwortlich wie bei der Landkrimi-Reihe „Grenzland“, „SOKO Donau“, „Starnacht am Wörthersee“, „Guten Morgen Österreich“, „Austria’s next Topmodel“ oder Life-Ball. Seit September 2021 ist die Spezialistin bei „Ohne Maulkorb“ mit Regisseur Rudi Dolezal und bei „Rudi Backstage“ voll dabei - alles zu sehen auf krone-TV.