Trend in Richtung Rückkauf der Flughafen-Anteile

„Die Flughafen-Entscheidung fällt am Montagabend“, sind sich alle Aufsichtsräte der Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) sicher. Die Sitzung am Dienstag wurde nach sechs Stunden unterbrochen, die Stimmung scheint in Richtung Call-Option, das heißt Rückkauf der Anteile durch das Land, zu tendieren.