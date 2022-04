Sturz mit E-Bike: Frau lag bewusstlos in Wiese

Fataler Unfall am Mittwoch im Tiroler Außerfern: Eine E-Bikerin (54) kam in Reutte zu Sturz und blieb bewusstlos in einer Wiese liegen. Passanten entdeckten die Frau und schlugen sofort Alarm. Die Zahl der Unfälle mit Elektro-Rädern hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.