Bremsassistent fuhr im Test Fußgeher nieder

„Wir haben keinen gefunden, der sich freiwillig hinstellt, also haben wir Dummies genommen“, gab’s bei der Roadshow von Kuratorium für Verkehrssicherheit und allgemeiner Unfallversicherung am Linzer Hauptplatz noch Witze, ehe Rennfahrerin Bianca Steiner sich nur auf den Notbremsassistenten verließ: Der brachte den Wagen, der mit kaum 30 km/h unterwegs war, nicht mehr rechtzeitig zum Stehen, boxte den Fußgeher um und stieß diesen auf das Kind am Bobby-Car.