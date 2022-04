Avec: „Jeder sollte eine Therapie beanspruchen“

Österreich-Tour

Avec spielt am 2. Mai im Veranstaltungszentrum Hall in Tirol, am 3. Mai im Salzburger Rockhouse, am 4. Mai im Grazer Orpheum, am 5. Mai im Linzer Posthof, am 6. Mai im Spielboden in Dornbirn und am 29. Mai in der Wiener Arena. Unter www.oeticket.com gibt es alle Karten, die genauen Termine und zusätzliche Infos zu den Shows, die der talentierte Oskar Haag eröffnen wird.