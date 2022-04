Heute LIVE: Dominic Thiem schlägt in Estoril auf

Gegen den zuletzt erstarkten Bonzi ist Thiem mittlerweile auch laut Papierform Außenseiter. Der Franzose ist Nummer 58 der Welt, Domi schien gestern nur noch auf Rang 93 auf. Daher muss er für das Masters in Madrid kommende Woche erstmals sein Protected Ranking in Anspruch nehmen, um überhaupt antreten zu dürfen. Die Woche darauf in Rom folgt der zweite Fall. Neunmal darf Thiem diese Regelung nutzen. Es wäre also nötig, bald zu punkten.