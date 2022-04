Dominic Thiem steht jetzt ein böser Absturz bevor

Doch der Absturz wird wohl noch wesentlich böser werden. Am 9. Mai fallen Thiem gleich 360 Zähler vom letztjährigen Semifinale in Madrid aus der Wertung, 270 Punkte von Rom und Paris folgen. Eine Position in den Top 100 wird kaum zu halten sein. Dafür müsste Thiem schleunigst zulegen und am besten nächste Woche in Estoril schon wieder kräftig punkten.