Teamchef sollte mit allen Wassern gewaschen sein

Positive Zahlen: Knapp 42.000 Zuschauer pilgerten zu den drei Matches am Sonntag, trotz der Super-Überlegenheit von Salzburg nimmt die Bundesliga an Attraktivität zu. Auch in dieser Woche kommen die Fans am Fußball nicht vorbei: Heute fordert David Alaba mit Real Madrid in der Champions League Manchester City, in den nächsten Tagen muss der ÖFB den neuen Teamchef präsentieren.