FC Wacker: Liga sagte die Anhörung mit Investor ab

Präsident Kevin Radi, dazu die Vorstände Thomas Kerle und Niklas Sattler sowie (Möchtegern-)Investor Thomas Kienle – ein Quartett wollte am Dienstag in Wien versuchen, mit Überzeugungskraft doch noch die Zulassung für die zweite Liga zu „erreden“! Denn mit Fakten konnte die Wacker-Riege in erster Instanz ganz und gar nicht punkten.