Wieder kein Geld: Jetzt soll Plan C Wacker retten

Wie geht es mit dem FC Wacker Innsbruck weiter? Der Protest, eine finanzielle Schmalspur-Version, wurde am Donnerstag vom Tiroler Zweitligisten rechtzeitig an den Senat 5 der Bundesliga übersandt. Die drei „Kienle-Millionen“ sind aber erneut nicht eingetroffen. Trotzdem will der Investor in Wien vorsprechen.