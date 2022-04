Wacker-Urteil: Am Dienstag muss „die Hose runter“

Die schwarz-grüne wird sich am Dienstag in Wien bewegen müssen. Beim Senat 5 müssen Wackers Präsident Kevin Radi und (Möchtegern-)Investor Thomas Kienle erklären, wie sie die Altlasten von 1,94 Millionen Euro in den Griff bekommen wollen. „Ich kann leider zu einem laufenden Prozess keine Stellung abgeben“, bat Radi am Freitag um Nachsicht. Aber glaubt die Lizenz-Stelle der Bundesliga dem Deutschen, dass die Millionen tatsächlich nach Innsbruck fließen? Oder bleibt auch die wegen der unendlichen und anhaltenden Geldflussverzögerungen wie fast alle in Tirol ratlos zurück.